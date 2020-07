Barça - Pour Messi, le vestiaire a lavé son linge sale en privé !

Sacré meilleur buteur de Liga avec 25 pions, Lionel Messi a terminé sur une bonne note la saison du Barça en championnat face à Alavés (victoire 5-0). L'Argentin, qui avait poussé un gros coup de gueule jeudi soir à la suite du titre du Real Madrid, assure qu'il y a eu une franche discussion en interne. Et cette dernière s'est avérée très utile.

"Au-delà du résultat, qui est important, je crois que l'attitude de l'équipe, son engagement... c'est le chemin à suivre. On finit sur cette bonne sensation, on va récupérer pour ce qui arrive. C'était très important qu'on fasse notre autocritique. C'était la première chose à faire pour pouvoir progresser. Nous l'avons faite à l'abri des regards (dans le vestiaire). On est conscient de ce qu'on a fait et de ce que nous devons faire maintenant. C'était un premier pas" a-t-il déclaré.