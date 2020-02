Barça - Pourquoi Eric Abidal a-t-il été maintenu ?

A Barcelone, la tension est palpable depuis le début de semaine entre la direction et les joueurs. En effet, après un clash entre Lionel Messi et Eric Abidal, Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a décidé de convoquer son secrétaire technique pour une réunion de crise. Alors que certaines rumeurs évoquaient un potentiel licenciement pour l'ancien lyonnais, ce dernier a été conforté dans ses fonctions et les médias catalans expliquent pourquoi.

D'après Mundo Deportivo, Bartomeu a demandé l' "union sacrée" entre Abidal et Messi. Le Barça, qui a le championnat, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions encore à jouer, ne doit pas perdre de l'énergie avec des querelles extra-sportives. Bartomeu aurait également discuté avec Lionel Messi pour lui faire comprendre qu'il comprenait ses remarques envers Abidal. Toutefois, les deux protagonistes de l'affaire se seraient "réconciliés" selon Sport.