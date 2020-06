Barça - Quand Messi snobe complètement l'adjoint de Quique Setién (vidéo)

Les tensions sont palpables à Barcelone et ce n'est pas cette séquence captée par les caméras de Movistar, samedi pendant le nul concédé face au Celta Vigo (2-2), qui pourra prouver le contraire. Elle est filmée pendant la pause fraîcheur de la seconde période et montre un échange glacial entre Lionel Messi et Eder Sarabia, l'adjoint de Quique Setién. On y voit le sextuple Ballon d'Or ignorer les consignes du technicien, allant même jusqu'à lui tourner le dos, sous les regards désabusés de ses coéquipiers. Voilà qui confirme que les relations entre les joueurs barcelonais et Setién, que l'on voit observer de loin la scène, ne sont pas au beau fixe...

