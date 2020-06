Barça - Quique Setién a reçu ses dirigeants...

Alors que les tensions avec ses joueurs sont de plus en plus flagrantes, Quique Setién a reçu hier la visite de ses dirigeants. A la demande du président Josep Maria Bartomeu, les hautes sphères du club culé se sont rendues au domicile privé de leur entraîneur, pendant près de deux heures, afin d'évoquer avec lui les récents remous au sein de son vestiaire, mais aussi les résultats en berne depuis la reprise de la Liga (3 victoires et 2 nuls en 5 matchs).

Selon Sport, Setién a reçu le soutien de sa direction, qui n'aurait à aucun moment parlé d'ultimatum ou de potentiel départ avant l'issue de la saison. Un nouveau faux-pas contre l'Atlético Madrid, ce mardi soir (22h, 33e journée), augmenterait cependant la pression sur les épaules du technicien catalan, alors que le Real Madrid compte désormais deux points d'avance en tête du classement.