Barça - Quique Setién assume sa gestion de Griezmann

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement du Barça à Villarreal (22h00), Quique Setién est revenu sur son choix de ne pas aligner Antoine Griezmann dans le onze de départ lors les deux dernières rencontres soldés par des matchs nuls (2-2 contre le Celta Vigo et l'Atlético Madrid). Une décision assumée et revendiquée par l'ancien technicien du Bétis Séville.

"Griezmann va bien, j'ai échangé quelques mots avec lui", explique le coach barcelonais. "Antoine est un très grand professionnel. Sur le fond, il peut comprendre la situation, comme cela s'est sûrement déjà produit pendant sa carrière. Je ne sais pas si j'ai utilisé le mot indiscutable pour qualifier Griezmann. Permettez-moi d'en douter. Antoine est un grand joueur pour le club. Mais quand Griezmann a joué, on m'a posé des questions sur Ansu Fati, et inversement. Tout le monde ne peut pas jouer. Je ne suis pas capricieux et je tiens compte de la hiérarchie mais tout le monde ne peut pas jouer. C'est une décision que je prends et que j'assume." Reste à voir si le champion du monde 2018, incapable de marquer depuis neuf matchs, retrouvera une place de titulaire demain sur la pelouse de Villarreal...