Barça - Quique Setién fait le point sur son effectif

Dans une interview accordée à BeIN Sports, Quique Setién a fait le point sur son effectif. L'entraîneur espagnol veut s'appuyer sur chacun de ses joueurs.

En Espagne, les clubs ont récemment été autorisés à reprendre les entraînements collectifs en petits groupes et préparent activement la probable reprise du championnat qui pourrait arriver à la mi-juin. Les rumeurs mercato, elles, ne se sont pas arrêtées avec la crise. Dans une situation économique délicate, le FC Barcelone aura besoin de fonds cet été et devra donc dégraisser afin de récupérer des liquidités. De Umtiti à Semedo, en passant par Arthur ou Rakitic, plusieurs joueurs pourraient être menés à partir. A l'occasion d'un entretien accordé à BeIN Sports, Quique Setién a fait un gros point mercato.

"Je n'ai vraiment rien à dire du futur des joueurs. Je suis très concentré sur ce qui se présente devant nous, au niveau du travail, je vais avoir besoin de tous les joueurs parce que nous ne savons pas dans quelles circonstances le retour à la compétition va s'effectuer et il reste beaucoup de matchs avant que cela se termine. Je ne peux pas spéculer sur ces choses-là, je compte sur tout le monde et j'espère que tous sont en condition pour donner le maximum lors des onze matchs qu'il nous reste" a expliqué l'entraîneur catalan dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Quique Setién compte sur tout le monde

Par la suite, le coach de 61 ans a abordé au cas par cas les situations de ses joueurs, à commencer par Ivan Rakitic, lequel est de nouveau annoncé sur le départ, à un an de la fin de son contrat. "Je compte toujours sur lui, tant qu'il est un joueur du Barça je compte sur lui, et il est là, il a joué, je ne sais pas exactement combien de minutes, mais c'est un très bon footballeur. Je sais que j'aurai un problème pour confectionner mon premier onze face à Majorque. Ils sont tous revenus avec une attitude spectaculaire" a-t-il confié au sujet du Croate.

Autre milieu concerné par un possible départ, Arturo Vidal. Tout comme Rakitic, le Chilien n'a plus qu'un an de contrat et pourrait être vendu cet été. Toutefois, Setién préfère s'attarder sur les qualités de son joueur. "Il transmet toujours de l'énergie et de la positivité. C'est un garçon extraordinaire sur le plan de l'attitude et ce qu'il nous apporte au niveau de d'autres concepts. Nous sommes très contents de lui car c'est une très bonne personne, un bon gars et un très bon coéquipier."

Cadre du groupe, Marc-André ter Stegen fait également couler beaucoup d'encre en Catalogne puisque les négociations autour de sa prolongation de contrat durent depuis de longs mois. Vendredi, Sport affirmait que le Barça touche au but, ce qui devrait ravir Quique Setién. "Bien entendu, c'est le même cas pour tous. Tant qu'ils sont ici, je vais compter sur eux et nous ne voulons jamais que les grands joueurs s'en aillent, encore plus quand ils ont un rendement aussi important que celui de Marc. C'est un très grand footballeur qui s'accommode très bien à notre façon d'appréhender le jeu" a-t-il déclaré au sujet de son gardien.