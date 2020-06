Barça - Quique Setién fuit (un peu) la polémique sur l'arbitrage du Real

La victoire obtenue par Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1, résumé), dimanche soir en clôture de la 30ème journée de Liga, a entraîné de vives polémiques en Espagne. En effet, le succès des protégés de Zinedine Zidane a été entaché par des décisions surprenantes de la VAR. En conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception de l'Athletic Bilbao, Quique Setién (61 ans), l'entraîneur du FC Barcelone, n'a pu échapper aux questions sur le sujet. Globalement, le technicien catalan est resté mesuré, ne souhaitant pas jeter trop d'huile sur le feu.

"On se concentre sur nous", a immédiatement tempéré l'entraîneur du Barça. "Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler et qui ne dépendent pas vraiment de nous. Tout le monde a vu comment s’est déroulé le match et se fera son propre jugement", a-t-il poursuivi. Quique Setién a ensuite été interrogé sur les récentes insinuations de Gerard Piqué, son défenseur central, qui estime que la Maison Blanche est clairement favorisée par l'arbitrage. Là aussi, l'entraîneur des Blaugrana n'en a pas fait des caisses... même s'il n'a pas souhaité donner tort à son protégé : "Piqué m'a toujours semblé être une personne très intelligente", a simplement commenté le technicien catalan.