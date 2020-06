Barça - Quique Setién lâché par ses joueurs, et bientôt par ses dirigeants ?

Au lendemain du nul concédé sur le terrain du Celta Vigo, Quique Setién (61 ans), l'entraîneur du Barça, serait plus que jamais menacé. Entre les joueurs et le tacticien, le courant ne passe plus.

Arrivé sur le banc de touche du Barça le 13 janvier dernier, pour succéder à Ernesto Valverde, Quique Setién serait déjà très sérieusement menacé. Selon le quotidien Marca, sa relation avec le vestiaire catalan serait très loin d'être idéale puisque de vives tensions seraient apparues après le décevant nul concédé sur la pelouse du Celta Vigo (2-2, résumé), hier après-midi. Le groupe aurait élevé la voix et reproché au technicien certains choix tactiques, ainsi que ces changements en cours de match.

Le média espagnol va même plus loin et explique que beaucoup de joueurs ignoreraient les propos de leur entraîneur à l'entraînement, estimant que les séances organisées par le coach et son staff technique manquent clairement de rythme. Des reproches formulés explicitement par l'effectif après le mauvais résultat concédé face au club galicien. AS en rajoute aussi une couche en expliquant que les propos parfois tenus par le tacticien espagnol face à la presse n'ont également pas aidé à créer l'harmonie dans le vestiaire.

Des tensions et des résultats décevants qui feraient dire à Josep Maria Bartomeu, le président du club, qu'il a probablement fait le mauvais choix en nommant Quique Setién, dont l'avenir est déjà de plus en plus incertain malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022 aux abords du Camp Nou. Pas étonnant, alors, de voir ressortir la rumeur d'un retour de Pep Guardiola, l'actuel entraîneur de Manchester City, en terres catalanes. D'autres du même genre pourraient assurément suivre si le Barça venait à terminer cette saison sans remporter le moindre titre.