Barça - Quique Setién ne se sent pas menacé

Le FC Barcelone, qui vient d'enchaîner deux matchs nuls (contre le Celta Vigo et l'Atlético) et offert l'occasion au Real Madrid de prendre le large en tête de la Liga, vit des temps troublés. Son entraîneur Quique Setién se retrouve automatiquement au coeur des diatribes, d'autant que les relations avec ses joueurs se seraient fortement dégradées ces dernières semaines. L'intéressé se dit pourtant satisfait des performances de son équipe et persiste à croire qu'il est soutenu, aussi bien par ses dirigeants que son vestiaire.

"Je ne suis pas totalement satisfait, car j'aime gagner, mais je suis content de mes joueurs, nous étions extraordinairement bons", a commenté Setién après le nul concédé devant les Colchoneros mardi soir (2-2). "Je suis content de la performance, mais pas du résultat." Interrogé sur le manque de soutien affiché par ses hommes, il a poursuivi : "je me sens soutenu par le vestiaire, évidemment". Même chose vis-à-vis de sa direction : "je ne me sens pas du tout contesté en tant qu'entraîneur. J'estime être assez fort pour repartir de l'avant."