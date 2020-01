Barça - Quique Setién rend hommage à Ernesto Valverde

A l'occasion de sa présentation à la presse ce mardi, Quique Setién n'a pas manqué de saluer le travail réalisé par Ernesto Valverde, qui était en poste depuis deux ans et demi sur le banc du Barça. "Je connais Valverde, c’est une grande personne et j’ai déjà parlé avec lui. J’ai beaucoup d’estime pour tout ce qu’il a réalisé. Il m'a laissé une équipe qui est première de Liga", a rappelé le nouveau coach des Blaugrana, co-leaders du championnat espagnol avec le Real Madrid. "Peut-être que la défaite en Supercoupe d'Espagne (contre l'Atlético, ndlr) a eu des conséquences, mais il faut le remercier pour son travail et la place à laquelle il a laissé le club."

Passé par le Racing Santander, Lugo, Las Palmas et plus récemment le Betis Séville, Setién (61 ans) n'exclut pas d'échanger avec son prédécesseur, peut-être pour glaner quelques conseils. "J'essaierai de communiquer avec lui et de rester en contact, car il y a beaucoup de choses dans son travail qui seront utiles."