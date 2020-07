Barça - Quique Setién se prononce sans détour sur son avenir

Alors que Quique Setién semble sur la sellette depuis que la place de leader a échappé au FC Barcelone, ce mercredi il a affiché son intention de rester coach du Barça la saison prochaine.

Après le nul du FC Barcelone face au Celta Vigo (2-2) fin juin, l’avenir de Quique Setién, nommé entraîneur du Barça en janvier dernier, semblait plus menacé que jamais. Ce résultat, au-delà d’être très décevant pour son équipe, a permis au Real Madrid de prendre de précieux points d’avance dans la course au titre. Marca avançait même au lendemain de la rencontre, que les relations entre le coach et son effectif s’étaient considérablement dégradées. Une quinzaine de jours plus tard, en dépit des incertitudes qui planent et alors que le titre paraît définitivement perdu pour le Barça, Setién a clairement affirmé son intention de rester entraîneur du club catalan la saison prochaine.

"Bien sûr que je me vois entraîner le Barça la saison prochaine. J'espère que le travail effectué va être apprécié, pas seulement les résultats. Je pense à la continuité avec l'an prochain" a-t-il fait savoir en conférence de presse ce mercredi, avant la rencontre face à Osasuna (jeudi 21h00). En ce qui concerne les contre-performances qui ont facilité la tâche aux joueurs de Zinedine Zidane pour s’emparer de la place de leader, il estime ne pas en être le responsable. "Je n'ai pas l'impression d'avoir été aussi mauvais à cause de trois matchs nuls, le mérite revient à Madrid" a estimé le technicien de 61 ans, visiblement très serein. Une déclaration pour le moins étonnante quand on sait que ces trois matchs ont offert le titre sur un plateau aux Merengue...

La confiance de son président maintenue au-delà de cette saison ?

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a quant à lui scellé l'avenir de son entraîneur... au moins jusqu'à la fin de la saison. "Quique va continuer. Il est un défenseur du modèle du Barça et il a un ADN qui colle à celui du club", a -t-il déclaré la semaine dernière. Une sortie qui visait probablement à retarder le débat autour de l'avenir de Setién et apaiser un climat pesant, alors que la saison des Blaugrana ne se limite pas aux frontières de l'Espagne.

"Si nous ne remportons pas la Liga, il restera encore la Ligue des Champions", avait également prévenu Bartomeu. Même en cas d'échec, désormais très probable, dans la course au titre en Liga, Setién aura une autre occasion de sauver sa place, en août, avec la phase finale de la Champions League (8e de finale retour face à Naples, 1-1 à l'aller). En cas de nouveau faux-pas, il lui faudra probablement tirer un trait sur une aventure barcelonaise qui aura tourné court.