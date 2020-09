Barça - Rakitic botte en touche sur Messi

De retour au Séville FC, six ans après son transfert au FC Barcelone, Ivan Rakitic (32 ans) a tenu une conférence de presse pour formaliser son départ du club catalan, ce mercredi matin. Evidemment, le milieu croate a été interrogé sur l'avenir de Lionel Messi, mais il n'a pas voulu s'étendre sur le sujet...

"J'ai trop réfléchi à moi pour penser aux autres joueurs", a-t-il balayé, dans des propos retranscrits par Mundo Deportivo. "Je respecte la décision de tous les joueurs et j'ai déjà dit que ce sont des décisions que chacun doit prendre. Je respecte avant tout le Barça. Ce club fait partie de ma vie et de mon cœur et pour parler de ma situation et je pense qu'il était temps de franchir le pas. Ensuite, chaque joueur doit faire ce qu'il pense être le mieux pour lui."