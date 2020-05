Barça - Reprise : Gerard Piqué réclame plus de temps

A l'image de l'Allemagne de l'Italie ou de l'Angleterre, l'Espagne a pour ambition de reprendre ses compétitions de football et de terminer la saison de Liga en cours. Pour ce faire, en attendant l'accord du gouvernement, une date de reprise a été fixée au 12 juin prochain et les formations ont repris le chemin de l'entraînement. Au Barça aussi, le retour à la compétition se prépare, et tous les joueurs ont passé une série de tests médicaux mercredi dernier. De son côté, Gérard Piqué n'a pas caché son inquiétude face aux risques de blessure, après une si longue période à l'arrêt. Selon lui, il ne faut pas forcer un retour rapide sur les terrains et allonger la période consacrée aux entraînements avant de pouvoir reprendre.

Le défenseur Blaugrana (33 ans) déclare dans un premier temps auprès de Marca, comprendre "l'intérêt de la Liga de terminer le championnat parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu". De plus, son équipe étant leader (2 points d'avance sur le Real Madrid), il reconnait que "ce serait moche de finir comme ça". Mais les intérêts cités ne doivent, selon lui, pas précipiter la reprise du championnat. "Nous sommes à l'arrêt depuis longtemps et j'entends être bien préparé pour éviter les risques de blessure. C'est pourquoi quelques jours d'entraînements supplémentaires ne feraient pas de mal" recommande-t-il.