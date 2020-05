Barça - Reprise : Ousmane Dembélé exclu des tests médicaux

Comme annoncé hier, le Barça commence ce mercredi 6 mai l'ensemble des examens médicaux sur les joueurs, dont le test de dépistage au coronavirus. Mais gravement blessé à la cuisse droite depuis début février, Ousmane Dembélé ne pourra pas être testé comme l'ensemble de ses coéquipiers d'après la Cadena SER.

En effet, pour le moment, l'ancien rennais n'est même pas inscrit en Liga pour jouer la fin de saison avec le Barça, d'où l'impossibilité pour le club de lui faire passer les tests médicaux. La situation pourrait en revanche évoluer puisque qu'une reprise du championnat est espérée au plus tard avant le 28 juin. Ce qui laisse à Dembélé plus de temps pour se remettre complètement de sa blessure et être à nouveau inscrit pour pouvoir disputer les dernières journées de championnat.