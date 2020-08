Barça - Ronald Koeman, piste prioritaire mais compliquée

Beaucoup de changements sont annoncés au FC Barcelone après l'humiliation (2-8) en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, vendredi dernier. C'est une certitude, Quique Setién ne poursuivra pas sur le banc catalan. Une réunion a lieu ce lundi matin à 11h au sein du club et le licenciement de l'entraîneur devrait être annoncé dans la foulée. Pour le remplacer, les dirigeants barcelonais songeraient à Ronald Koeamn, actuellement à la tête de la sélection néerlandaise. Cependant, le dossier n'est pas facile. L'ancien défenseur du Barça est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Pays-Bas et à un an de l'Euro, il pourrait refuser de partir.

Mundo Deportivo assure toutefois ce lundi que le Barça et Koeman seraient "proches" d'un accord pour un contrat de deux saisons. Néanmoins, avec les prochaines élections présidentielles en mars 2021, le Néerlandais n'aurait pas l'assurance de pouvoir effectuer sa deuxième saison en Catalogne. Il pourrait être contraint de laisser sa place à Xavi Hernandez, annoncé à la tête du Barça à partir de la saison 2021/2022. Même si Koeman est le choix numéro un en interne, sa situation est compliquée. La piste Mauricio Pochettino n'est donc pas enterrée.