Barça - Ronald Koeman analyse le tirage face au PSG en LDC

Le FC Barcelone recevra le PSG en février prochain pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après le tirage au sort des 8es à midi, le coach du Barça Ronald Koeman a livré ses premières impressions aux médias locaux, dont la COPE. Et visiblement, le Batave ne veut pas trop se mouiller concernant la double confrontation.

"Nous savions que nous pouvions jouer une équipe forte, le PSG nous a déjà affrontés, mais c'est aussi difficile pour eux, car nous sommes aussi une équipe forte et je vois un match assez égal. Ces dernières années, le PSG a dépensé beaucoup d'argent pour avoir une équipe qui peut se battre pour de grands titres comme la Ligue des Champions et, la saison dernière, il a atteint la finale, c'est une équipe qui doit être là à chaque fois. Nous voulons aussi être là, je vois un duel important et aussi beau. C'est un tirage difficile, mais c'est à 50%/50%. Ils voudront continuer en Ligue des Champions, tout comme nous. Ils ont de grands joueurs et nous avons de grands joueurs, ce sera un match attrayant, à la fois à Barcelone et à Paris" a-t-il déclaré.