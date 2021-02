Barça - Ronald Koeman annonce un forfait en défense centrale face au PSG

Présent en conférence de presse, à un peu plus de 24 heures du match face au PSG, Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, a fait un point sur son groupe. Le technicien hollandais a clairement annoncé le forfait de Ronald Araujo en défense centrale. "C'est vrai qu'Araujo ne s'est pas entraîné car il ne jouera pas le match mardi. Tous les joueurs dans le groupe ont la possibilité de jouer" a-t-il déclaré.

Gérard Piqué, quant à lui, sera dans le groupe mais sa place dans le XI est encore incertaine : "Gerard va bien. Cela fait 4 ou 5 jours qu'il s'entraîne avec le groupe. Il a de bonnes sensations et on a décidé de l'inclure dans le groupe. On parlera et décidera demain s'il joue". Pour rappel, le Barça compte 3 autres absents, en plus d'Araujo : Ansu Fati, Coutinho et Sergi Roberto.