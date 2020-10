Barça - Ronald Koeman juge le mercato estival du FC Barcelone

Interrogé sur Barça TV, Ronald Koeman (57 ans), le nouvel entraîneur du club catalan, est revenu sur le mercato estival réalisé par son équipe. Le technicien batave, conscient de la situation particulière de son club en cette période de crise sanitaire, le juge globalement réussi, malgré les échecs dans les dossiers Memphis Depay (Olympique Lyonnais) et Eric Garcia (Manchester City).

"Je suis content de l'équipe que nous avons. Nous avons essayé de l'améliorer, dans certaines choses nous avons réussi et dans d'autres pas, mais cela fait aussi partie de la situation financière du club. Il faut l'accepter et travailler", a-t-il déclaré, avant d'évoquer les cas Miralem Pjanic et Sergiño Dest, débarqués respectivement de la Juventus Turin et de l'Ajax Amsterdam : "Pjanić est arrivé plus tard. Petit à petit, il prendra le ton physiquement. Il a beaucoup de qualités en tant que joueur. J'ai vu Dest très à l'aise les 20 minutes qu'il a eues contre Séville".