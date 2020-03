Barça - Ronald Koeman revient sur son refus

Joueur important du FC Barcelone entre 1989 et 1995 (264 matches toutes compétitions confondues, 88 buts), Ronald Koeman a récemment refusé la proposition de reprendre l'équipe première des Blaugrana suite au licenciement d'Ernesto Valverde, finalement remplacé par Quique Setién. Un refus sur lequel est revenu l'actuel sélectionneur des Pays-Bas (56 ans), qui garde la porte ouverte pour une nouvelle expérience en Catalogne.

"Ils m'ont appelé et j'ai dit non, en raison de mon engagement avec la sélection de mon pays. Je ne pouvais pas quitter les Pays-Bas trois mois avant une compétition", a-t-il rappelé chez nos confrères de Marca, et de préciser : "Si j'avais été sans travail, bien sûr, tout le monde aime le Barça. Peu importe le moment où je me trouve ou la situation que je vis. Là-bas, à Barcelone, j'ai vécu ma meilleure période en tant que footballeur et j'ai beaucoup d'affection pour la ville. Donc j'espère que je pourrai être l'entraîneur du Barça un jour".