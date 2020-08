Barça - Ronald Koeman veut lancer son mercato avec Memphis Depay !

Sur le départ, à moins d'un an de la fin de son contrat, Memphis Depay plaît au FC Barcelone et surtout à son nouvel entraîneur, Ronald Koeman.

Memphis Depay a-t-il joué son dernier match sous le maillot lyonnais, mercredi soir à Lisbonne ? Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich (0-3), l'OL retrouvera la compétition et le championnat de France vendredi prochain, face à Dijon (2e journée), et il y a fort à parier que son numéro 11 soit encore dans ses rangs à ce moment-là. Mais maintenant que la saison 2019-2020 est officiellement terminée et que l'absence du club rhodanien de toutes coupes d'Europe est entérinée, il faut s'attendre à voir partir ses stars d'un instant à l'autre. Et l'attaquant Batave, qui n'a plus que dix mois de contrat à respecter, en fait partie.

La situation de l'international néerlandais est bien connue de celui qui était il y a encore quelques heures son sélectionneur. Ronald Koeman, intronisé mercredi nouvel entraîneur du FC Barcelone, est on ne peut mieux placé pour savoir ce que Depay pourrait apporter dans une équipe, quand bien même il se remet tout juste d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, contractée en décembre dernier. Et d'après RAC1, il n'a pas tardé à en faire part à ses dirigeants. En fait, l'ancien Mancunien serait tout simplement sa première cible en tant qu'entraîneur du club culé.

Une valeur de transfert aux alentours des 30 M€

Convaincre le joueur de 26 ans, privé de compétition européenne s'il reste dans le Rhône, de prendre part au nouveau cycle amorcé en Catalogne, ne sera a priori pas trop compliqué. Pas sûr, non plus, que les exigences des dirigeants lyonnais représentent un écueil insurmontable. Même si L'Equipe expliquait hier que Jean-Michel Aulas serait prêt à conserver son attaquant jusqu'à la fin de son contrat, en juin prochain, il ne fait aucun doute qu'une indemnité de transfert raisonnable inciterait le président lyonnais à libérer Depay, trois ans et demi après son arrivée pour 16 M€, en provenance de Man United. Aujourd'hui, sa valeur est estimée à près du double.