Barça - Sans Frenkie de Jong, le groupe pour affronter Bilbao

L'entraîneur du Barça Quique Setien a convoqué un groupe de 24 joueurs pour la réception de l'Athletic Bilbao, ce mardi (22h00). Pour cette rencontre, le technicien devra composer avec l'absence de Frenkie de Jong, blessé et absent plusieurs semaines, en plus de celles d'Ousmane Dembélé et de Sergi Roberto. En revanche, le reste du groupe est disponible et notamment l'inévitable Lionel Messi.

LE GROUPE DU BARÇA

Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Umtiti, Junior, Araujo, Morer, Cuenca - Rakitic, Busquets, Arthur, Vidal, Riqui Puig, Collado, Monchu - Suarez, Messi, Griezmann, Braithwaite, Ansu Fati.