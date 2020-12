Barça - Sans Messi face à Ferencvaros, le groupe du FC Barcelone

Déjà qualifié pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions, le Barça se déplacera ce mercredi soir (18h55, Puskás Aréna) en Hongrie pour affronter la formation de Ferencvaros. Pour cette rencontre de la 5ème journée de la phase de groupes (G), Ronald Koeman, l'entraîneur du club catalan, a retenu un groupe de vingt joueurs.

Marc-André ter Stegen, Philippe Coutinho, et Lionel Messi sont laissés au repos. Gerard Piqué, Ansu Fati et Sergi Roberto sont quant à eux blessés tandis que Samuel Umtiti n'a pas été retenu. Clément Lenglet, victime d'une blessure à la cheville ce week-end face à Osasuna, est lui bien présent, tout comme Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe G

LE GROUPE DU FC BARCELONE

Neto, Peña, Tenas - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba, Firpo - Busquets, Pjanic, De Jong, Riqui Puig, Aleña, Matheus - Griezmann, Dembélé, Braithwaite, Trincão, Pedri, Konrad.