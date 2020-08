Barça - Sans Umtiti ni Dembélé face au Napoli, le groupe des Blaugranas

Pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Naples (aller 1-1), prévu ce samedi soir (21 heures, Camp Nou), Quique Setién, l'entraîneur du FC Barcelone, a retenu un groupe de vingt-deux joueurs. Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, insuffisamment remis de leurs pépins physiques, ne seront pas de la partie face aux Partenopei. Sergio Busquets et Arturo Vidal sont suspendus, tandis qu' Arthur, en conflit avec la direction catalane, manque également à l’appel. Martin Braithwaite, sur le départ, est aussi absent. En revanche, Clément Lenglet et Antoine Griezmann sont bien présents.

Ligue des champions - Huitièmes de finale FC Barcelone 3 - 13 - 1 Naples C. Lenglet 10'

L. Messi 23'

L. Suárez (P.) 46'

50' L. Insigne (P.)



LE GROUPE DU FC BARCELONE

Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Suarez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Alba, Sergi Roberto, De Jong, Junior Firpo, Peña, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis, Jandro.