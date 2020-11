Barça - Sergiño Dest juge ses débuts

Arrivé cet été au FC Barcelone en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sergiño Dest (20 ans) a déjà été titulaire à quatre reprises avec les Blaugranas. Un bilan satisfaisant pour l'américain qui est revenu sur son transfert et ses débuts en Catalogne pour ESPN.

"C'était incroyable, mon rêve est devenu réalité ! Je joue pour Barcelone en ce moment. J'ai fait de très bons débuts, je pense, contre Séville, je pensais avoir bien joué dans ce match. A part ça, nous avons perdu le Clasico, mais pour moi, ça ne fait que commencer, j'espère que je pourrai réaliser des choses merveilleuses avec ce beau club et me développer du mieux que je peux. Bien sûr, vous devez trouver votre place dans l'équipe et jouer, c’est pourquoi au début je veux jouer un peu simple, obtenir ma place, obtenir ma chimie avec l'équipe et ensuite grandir de plus en plus dans l'équipe. Koeman m'a donné sa confiance, et maintenant c'est à moi de le lui rendre. La Liga est une ligue difficile. C'est une excellente ligue à jouer pour moi personnellement. Parce que nous jouons beaucoup de bons matchs, je dois être concentré à chaque match", a expliqué le latéral droit.