Barça - Setien : "Arthur ? J'espère que l'honnêteté et le professionnalisme dureront jusqu'au bout"

L'entraîneur de Barcelone, Quique Setién, a déclaré en conférence de presse qu'il comptait toujours sur Arthur et que le joueur pourrait être aligné demain lors du déplacement sur la pelouse du Celta Vigo. Le joueur est pressenti pour rejoindre la Juventus Turin prochainement.

"Ce qui est en train d'arriver est absolument anormal. N'importe quel joueur dans cette situation doit prendre en compte le fait que la saison n'est pas terminée et que si jamais il doit s'en aller, il doit essayer de laisser un bon souvenir et tenter de gagner un titre. C'est la situation qui nous a touché et j'espère que l'honnêteté et le professionnalisme dureront jusqu'au bout. Ce qu'il peut se passer avec Arthur s'est déjà passé avec de nombreux clubs et joueurs (...) Arthur va s'entraîner et va voyager avec nous. C'est certain qu'il sera avec nous jusqu'au dernier match. Je vais le gérer en disant qu'il doit maintenir son engagement jusqu'au dernier jour et être professionnel avec le club qui le paye. Je suis sûr qu'Arthur va agir ainsi jusqu'au dernier jour" a-t-il déclaré.