Barça - Setién : 'Messi doit se reposer'

Même si Lionel Messi a contribué à la victoire du Barça face au Real Valladolid (1-0) samedi soir, en adressant une superbe passe décisive à Arturo Vidal, l'Argentin (33 ans) semble moins flamboyant qu'à son habitude. Interrogé à ce sujet en conférence de presse après le match, l'entraîneur Quique Setién a estimé que son capitaine avait besoin de repos.

"Cette baisse de régime en deuxième période, ce n'est pas footballistique, c'est purement la fatigue. On a joué il y a moins de 72 heures. Il faisait très chaud, le terrain a séché très vite" a-t-il rappelé. Setién explique ensuite que "les joueurs n'ont plus la fraîcheur nécessaire pour avoir de l'intensité tout au long du match (...) et beaucoup de joueurs jouent beaucoup de minutes. Leo (Messi) aussi doit sans doute se reposer". Concernant sa légère baisse de forme il rétorque : "ce n'est pas une baisse de régime footballistique. Quand on est fatigué, on perd plus de ballons, on prend de mauvaises décisions."