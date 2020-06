Barça - Setién prend encore la défense de Griezmann

Après la victoire 2 à 0 du Barça face à Leganésmardi dernier, l'entraîneur Quique Setién avait, une fois de plus, affiché son soutien à Antoine Griezmann (29 ans), décevant depuis plusieurs matchs. Deux jours plus tard, avant le match face à Séville (vendredi à 22h00), le technicien a réitéré sa confiance envers l'international tricolore et a loué ses nombreuses qualités.

"Même s'il est positionné sur l'aile, il a toujours tendance à rentrer vers l'intérieur" a affirmé Setièn. Et malgré le fait que Griezmann soit plus à l'aise au cœur du jeu, il a assuré que "c'est un joueur qui peut parfaitement s'adapter". "On ne lui proposera jamais de jouer vraiment sur l'aile, collé à la touche. Il a un autre profil, il nous apporte beaucoup de choses à l'intérieur du terrain : beaucoup de démarquages, de ruptures, il vient en soutien" a-t-il ajouté. Le coach Blaugrana considère finalement que son attaquant "n'est pas un joueur qui est bridé par le poste où on le positionne, ce n'est pas ce qu'on lui demande."