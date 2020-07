Barça - Setién répond aux critiques de Lionel Messi

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement du Barça à Alavés (17h00), Quique Setién a souhaité répondre aux déclarations de Lionel Messi qui avait pointé du doigt le manque de sérieux de son équipe qui aurait du mal à soulever la Ligue des Champions. "Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec Messi et d'autres non", a lancé le coach barcelonais. "Il a raison de dire que si nous jouons comme nous l'avons fait dans certains matchs comme celui d'Osasuna, cela ne nous donnera rien à gagner, mais nous avons aussi eu de très bons matchs comme celui de Villarreal. Et là, je crois qu'il y a un niveau pour gagner la Ligue des champions."

L'ancien technicien du Bétis Séville a par ailleurs rebondit sur l'état d'esprit de ses hommes, mais aussi sur la suite de la saison. "Nous sommes tous conscients que nous devons nous améliorer. L'équipe doit être plus cohérente et fiable. Nous devons être plus réguliers pendant les 90 minutes et être conscients de ce que nous jouons désormais. Nous pouvons atteindre un bon niveau. L'état d'esprit est le moteur de notre corps et lorsque l'intensité diminue, ce n'est pas la même chose. Maintenant, nous traversons une période difficile parce que les résultats n'ont pas aidé, mais la clé est de prendre conscience que nous devons changer. Les victoires améliorent l'humeur et l'intensité est distinctive."