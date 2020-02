Barça - Suarez évoque son avenir

Arrivé au FC Barcelone en 2014, Luis Suarez traverse la période la plus compliquée depuis qu'il a posé ses valises en Catalogne. Auteur d'un très bon début de saison (17 matchs de Liga, 11 buts et 7 passes décisives), l'attaquant uruguayen a dû subir une intervention chirurgicale au genou. Par conséquent, le buteur de 33 ans ne devrait faire son retour qu'au début du mois de mai. Toutefois, malgré ce gros contre-temps et un contrat qui expire en juin 2021, El Pistolero n'envisage pas de quitter le Barça, bien au contraire.

"Je suis heureux ici et ma famille aussi. Je suis là où j'ai toujours voulu être et je me sens utile. Maintenant, la décision doit venir du club, ils connaissent ma position. Je veux continuer, mais cela ne dépend pas de moi" a expliqué l'Uruguayen à la radio catalane RAC1, et de reconnaître qu'une clause spéciale existe dans son contrat : "Si je joue 60 % des matchs pour lesquels je suis disponible, je prolonge automatiquement."