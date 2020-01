Barça - Suarez va bel et bien être opéré

Ce samedi matin, la presse catalane révélait qu'une rencontre devait avoir lieu ce jour entre Luis Suarez et le docteur Ramon Cugat pour savoir si oui, ou non, l'attaquant urugayen serait opéré du genou. Quelques heures plus tard, le verdict est tombé et le joueur de 32 ans va bel et bien passer par le bloc opératoire, ou plutôt y repasser puisqu'il avait déjà été opéré en mai dernier pour un problème similaire.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le FC Barcelone indique que Suarez sera opéré dimanche au niveau du ménisque externe du genou droit. Si la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue, le joueur de la Céleste espère être remis à temps pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Naples, le 25 février prochain. C'est donc une course contre la montre qui va débuter pour lui.