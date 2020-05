Barça - Ter Stegen confirme l'interruption des négociations pour sa prolongation

Considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs gardiens du monde, Marc André ter Stegen (27 ans) avait entamé des discussions avec ses dirigeants afin d'évoquer une prolongation. Fin mars, la presse catalane révélait néanmoins que celles-ci ont été interrompues, ce que le joueur a confirmé ce dimanche. Dans un message publié sur Instagram, le portier allemand a tenu à rassurer les supporters Blaugrana.

"Nous avons déjà eu les premières conversations. Mais comme je l'ai dit, nous avons arrêté. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Je suis très heureux ici et la situation sportive est bonne, l'équipe se porte bien. Que puis-je demander de plus ?" a-t-il déclaré. Dans le même temps, le Barça se renseignerait pour faire revenir André Onana.