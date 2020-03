Barça - Ter Stegen prêt à prolonger à une condition

Le gardien allemand est l'une des rares satisfactions au FC Barcelone cette saison. Irréprochable depuis son arrivée au club en 2014, l'international allemand a changé d'envergure en Catalogne et s'est affirmé, saison après saison, comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Cette saison, son talent ne suffit pas à sauver les apparences au Barça où le niveau de jeu affiché sur le pré suscite de nombreuses critiques en Europe, et plus particulièrement en Espagne. Mais au niveau personnel, donc, le portier de 27 ans est une valeur sûre, si bien que ses dirigeants souhaitent prolonger son contrat.

Il y a quelques jours, le principal intéressé s'est montré favorable à une extension de bail lors d'un entretien pour Mundo Deportivo, mais le média catalan nous apprend ce samedi que l'Allemand aurait une condition pour apposer sa signature en bas du contrat. Celui-ci souhaiterait une revalorisation salariale conséquente afin de figurer parmi les plus gros salaires du club. A l'heure actuelle, il perçoit 4,68M€ par an. A titre de comparaison, Arturo Vidal perçoit 8,58M€ annuels. Rare joueur de l'effectif à être au niveau ces dernières années, Marc-André ter Stegen semble ainsi en position de force.