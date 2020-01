Barça - Ter Stegen vers un forfait pour la Supercoupe d'Espagne

Les fêtes étant passées, la trêve hivernale arrive à son terme. Ce weekend, la Liga est de retour et pour l'occasion, le calendrier nous offre un derby de Barcelone entre le Barça et l'Espanyol Barcelone (samedi 21h). Pour cette rencontre, le leader blaugrana devra se passer de Marc-André ter Stegen dans les buts. Présent en conférence de presse ce vendredi, Ernesto Valverde a confirmé le forfait de son portier qui souffre d'une tendinopathie du genou droit. L'international allemand est également très incertain pour la Supercoupe d'Epagne qui se déroule en Arabie Saoudite du 8 au 12 janvier.

"Ter Stegen a des soucis à ce tendon depuis quelque temps. On redoutait le fait qu'il doive observer une période de convalescence à un moment donné, et ce moment, c'est maintenant" a confié l'entraîneur du FCB, avant d'ajouter qu'une intervention chirurgicale n'était pas encore envisagée : "je ne sais pas, je ne suis pas docteur, on n'en a pas encore discuté. Nous espérons qu'il ira mieux bientôt, nous n'avons pas encore songé à aller jusque-là"."