Barça - Todibo n'a d'yeux que pour Barcelone

Alors que la saison s'est achevée il y a désormais une semaine en Allemagne, Jean-Clair Todibo (20 ans) a décidé de dire au revoir à Schalke, club dans lequel il était prêté depuis janvier par le FC Barcelone. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, l'international français des moins de 20 ans a insisté qu'il montrait tout son soutien à ses coéquipiers catalans pour la fin de saison.

Un message loin d'être anecdotique selon Sport. Le média barcelonais considère cette prise de position de l'ancien Toulousain comme révélatrice de sa volonté de s'imposer chez les Blaugranas. Loin d'être dans les plans de l'entraîneur Quique Setién, Todibo est très sérieusement dans le viseur d'Everton, une écurie déjà adepte des achats de joueurs en difficulté au Barça. Yerry Mina et Lucas Digne, actuellement très performant chez les Toffees sont dans ce cas.

2019/2020 😁⚽️. Season done. I want to thank @S04 who gave me this opportunity.

Let’s not forget about the Schalke Fans, I wish you all the best for next season 🙏🏽@FCBarcelona stay strong 💪🏽 until the end to win the battle 👊🏽 pic.twitter.com/SHNPmrpevJ