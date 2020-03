Barça - Un adjoint de Quique Setién s'en prend violemment à Griezmann et Piqué (vidéo)

La défaite dans le Clasico (2-0) a suscité quelques tensions au FC Barcelone. Y compris sur le banc de touche, en plein match. Voyant les Blaugrana en difficultés à Santiago-Bernabeu, l'adjoint de Quique Setién, Eder Sarabia, s'est mis à conspuer plusieurs joueurs présents sur le terrain et coupables selon lui de rater trop d'interventions, de passes ou d'actions.

Des images captées par Vamos, une émission de la chaîne Gol, montrent d'abord Sarabia s'en prendre à Griezmann : "But ! Non ? ! ? Mets-la, Antoine, p... de m... Tranquille, doucement", peut-on lire sur ses lèvres. Pas plus avare en critiques envers Nelson Semedo ("Il ne fait rien de ce qui est prévu. C'est à ch..."), Gerard Piqué ("C'est de la m... ces p... de passes longues !") ou Arthur ("Il est incapable de garder un ballon ! P..., encore un ! Ça fait ch..."), le jeune technicien (39 ans) aurait passablement agacé au sein du vestiaire catalan, dont les membres ont évidemment pris connaissance de ces images après leur diffusion.