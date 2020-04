Barça - Un candidat se place déjà pour le naming du Camp Nou

Mardi dernier, le Barça a annoncé, via un communiqué, que le Camp Nou changera de nom la saison prochaine afin de reverser tous les profits en faveur de la lutte contre le coronavirus. Et l'un des candidats est déjà connu : un certain Alkiviades David (51 ans), un milliardaire britannique, qui a révélé avoir déjà discuté avec la direction du Barça.

Ce dernier pourrait faire l'acquisition des droits TV pour son entreprise de streaming "FilmOn TV" ou pour sa société pharmaceutique "Swissx". "Le contact s'est établi en début de semaine et je suis convaincu que l'accord sera conclu" a-t-il déclaré au Daily Mail. "C'est une opportunité pour laquelle je suis optimiste. C'est un moment historique dans l'histoire du sport et cela cadre bien avec mes plans actuels". S'offrir les droits du Barça et ainsi participer à la lutte contre le coronavirus pourrait d'ailleurs faire du bien à son image, lui qui a été condamné à verser 58 millions de dollars à l'une de ses assistantes pour harcèlement sexuel.