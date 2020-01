Barça - Un favori se détache pour succéder à Ernesto Valverde

Comme relaté dans notre média un peu plus tôt dans la journée, le FC Barcelone aurait licencié Ernesto Valverde. Pour le remplacer, les dirigeants catalans, qui se sont dernièrement heurtés aux refus de Xavi Hernandez puis de Ronald Koeman, ont coché plusieurs noms sur leurs tablettes comme ceux de Massimiliano Allegri ou Mauricio Pochettino.

Mais, à en croire les dernières informations dévoilées par nos confrères du Mundo Deportivo et de AS, Quique Setién (61 ans) serait désormais le favori des décideurs blaugrana. L'Espagnol, connu et reconnu pour sa philosophie de jeu offensive, présente l'avantage d'être libre depuis son départ du Betis Séville, pour cause de divergences avec les dirigeants des Verdiblancos, l'été dernier.