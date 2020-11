Barça - Un proche de Griezmann en rajoute une couche sur l'attitude de Messi !

Après son ancien agent Eric Olhats, c'est au tour de l'oncle d'Antoine Griezmann de pointer du doigt Lionel Messi. Au cours d'un documentaire sur le champion du Monde 2018, le proche de Grizou n'a pas hésité à dénigrer l'influence jugée néfaste de La Pulga chez les Catalans. "J'étais persuadé qu'Antoine n'allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour... Je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, donc ce n'est pas facile", explique-t-il d'abord.

Mais l'oncle de Griezmann ne s'est pas arrêté là et les caméras n'ont eu besoin que d'une simple relance pour qu'il se livre davantage. Selon lui, les entraînements à Barcelone sont trop légers pour Grizou. "Il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes. Il est évident que derrière, si ça ne travaille pas... Antoine a besoin de travailler... Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour être bons, et Antoine c'est le contraire. Il a besoin de beaucoup d'efforts pour être bon". Pas sûr en revanche que les propos de l'entourage de Griezmann aide le Français à se faire une place dans le vestiaire.