Barça - Un proche du vestiaire explique pourquoi Griezmann a du mal avec Messi

Dans son édition de ce mardi, France Football tente de faire la lumière sur les difficultés d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, symbolisées par une période de disette longue de 131 jours jusqu'à son but sur le terrain de Villarreal, dimanche soir (victoire 1-4), et une entente manifestement perfectible avec ses partenaires, en particulier Lionel Messi. Et c'est le fameux "proche du vestiaire" que nos confrères ont sondé pour y voir plus clair sur la relation entre les deux hommes. "Vous mettez Antoine face à Beckham, Ronaldo ou Messi, et vous avez un gamin", explique ce témoin privilégié. "Il éprouve énormément d'admiration pour eux. Il ne sait pas comment parler avec Leo, il est hyper impressionné. Ça lui fait bizarre. Il peut rigoler avec lui lors d'un repas et, le lendemain, ne pas savoir lui parler football sur le terrain. Mais il a 29 ans, est champion du monde et doit savoir s'affirmer. Il travaille sur ça."

Déterminé à changer la donne, Griezmann ne compte pas partir cet été. "Il veut finir cette saison en gagnant la Ligue des Champions. Il a vécu une première partie de saison compliquée, entre sa situation, le changement d'entraîneur et les soucis avec la direction. Il sait qu'il va encore en chier, mais il ne lâchera rien. Il est décidé à s'imposer dans cette équipe", poursuit la même source.