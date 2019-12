Barça - Une bataille entre cadors d'Italie pour Arturo Vidal ?

Plus les jours passent et plus les rumeurs grossissent quant à un départ d’Arturo Vidal du FC Barcelone cet hiver. Son faible temps de jeu depuis le début de la saison (quelques titularisations agrémentées surtout d’entrées en jeu tardives) irrite considérablement le Chilien arrivé en Catalogne à l’été 2018. Non titularisé pour le Clasico, El Guerrero a quitté l’entraînement barcelonais avant son terme. La Gazetta dello Sport est formel : le hargneux milieu de terrain va quitter le Barça cet hiver pour rejoindre l’Italie sous forme de prêt assorti d’une obligation d’achat à hauteur de 25 millions d’euros.

Le joueur semble tiraillé entre l’envie de retrouver son ancien entraîneur Antonio Conte (à la Juventus entre 2011 et 2014) cette fois sous les couleurs Nerazzurri et le désir d’un retour impromptu à la Juventus qui s’est récemment positionnée sur le dossier Vidal en cas de départ d’Emre Can. Arturo a gardé un souvenir impérissable du club du Piémont et ses performances au sein du maillot noir et blanc (élu joueur de l’année 2013 en Italie) sont toujours dans les têtes des supporters de la Vieille Dame. En lutte pour le Scudetto, Intéristes et Turinois s’apprêtent à se livrer une nouvelle bataille sur le terrain des transferts.