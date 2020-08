Barça - Une chance à saisir pour Antoine Griezmann...

Recrue phare du Barça l'année dernière, Antoine Griezmann pourrait enfin jouir du crédit qu'il mérite si le départ de Lionel Messi se concrétisait...

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cet adage peut facilement se transposer sur la vie d'un vestiaire et, dans le cas du FC Barcelone, il est dans l'air du temps. S'il fallait retenir un point positif de l'annonce du départ de Lionel Messi, qui a insufflé un vent de révolte autour du Nou Camp, c'est la place que l'Argentin pourrait laisser à Antoine Griezmann (29 ans).

Arrivé il y a un an (pour 120 M€), le Tricolore a vécu une première saison morose, isolé sur une aile gauche où Messi et Suarez le servaient peu, voire pas du tout, sans que Quique Setién ne daigne changer les choses. Le premier veut partir, donc, et le second est carrément poussé vers la sortie par Ronald Koeman, le nouvel entraîneur. Koeman, justement, semble accorder un tout autre crédit que son prédécesseur au champion du monde, à qui il semble même vouloir confier les clefs du jeu.

Koeman veut lui confier les clefs

D'après les informations de L'Equipe, les deux hommes ont déjà longuement discuté de la saison à venir. Le technicien néerlandais aurait expliqué à son attaquant qu'il souhaitait le remettre dans l'axe, en soutien d'un autre attaquant, un rôle dans lequel il excellait à l'Atlético et qu'il affectionne toujours autant sous le maillot de l'équipe de France.

En gage de sa confiance, Koeman aurait aussi accordé à Griezmann le changement de numéro qu'il désirait : quitter le 17 pour reprendre le 7, laissé jusqu'ici à Philippe Coutinho (de retour de prêt du Bayern Munich). Mais contrairement à ce qui sera écrit dans son dos et si le départ de Messi finissait par se concrétiser, Griezmann pourrait bien devenir le numéro un à Barcelone, dans les prochaines semaines...