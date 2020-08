Barça - Une motion de censure contre Josep Maria Bartomeu

Josep Maria Bartomeu fait l'unanimité contre lui, après que Lionel Messi a annoncé son envie de quitter le FC Barcelone. Conspué par les supporters venus manifester devant les bureaux du club catalan hier soir, le président fait l'objet d'une motion de censure, déposée ce mercredi matin par Jordi Farré. Battu aux présidentielles de 2015 et candidat à celle prévues en 2021, ce dernier ne compte plus attendre pour mettre Bartomeu à la porte. "Je viens de soumettre une demande écrite de motion de censure contre Josep Maria Bartomeu et l'ensemble de son conseil d'administration. Ils ne peuvent pas être à la tête du club une minute de plus", a écrit Jordi Farré sur son compte Twitter, avec une photo de lui au siège du Barça. "Il est temps pour les faits et non pour les mots."

Le journal AS explique que selon les statuts du club, une motion de censure doit rassembler 15% des socios dans un délai de 14 jours, soit environ 16 500 personnes sur les quelques 110 000 membres. Cette étape franchie, un processus de vote démarrera et la motion de censure ne sera adoptée que si elle obtient au moins deux tiers de votes favorables, avec un taux de participation d'au moins 10%.