Barça - Une nouvelle affaire frappe le FC Barcelone

La crise n'est pas près de s'arrêter au FC Barcelone. Après des remous sur le banc (Quique Setién a remplacé Ernesto Valverde) et en coulisses (Eric Abidal et Lionel Messi se sont écharpés par médias interposés), c'est un vrai scandale qui frappe le club catalan. Le Cadena Ser révèle en effet que le président Josep Bartomeu et la direction blaugrana ont engagé une agence de communication pour soigner leur image... et salir celle de personnalités plus ou moins liées au club culé. Parmi celles-ci, on retrouverait plusieurs joueurs comme Gerard Piqué et Lionel Messi, mais aussi des icônes telles que Pep Guardiola, Carles Puyol ou Xavi !

Concrètement, la société embauchée par le Barça pointait du doigt ces personnes ou leur entourage (la compagne de Messi a notamment été visée), via une centaine de comptes sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Par exemple, la page Facebook "Justicia y Dialogo en el Deporte" avait reproché à Piqué dans un post datant de novembre 2019 d'avoir "mis de côté ses convictions politiques", très marquées en faveur de l'indépendance de la Catalogne, pour "assurer le succès" de sa nouvelle version de la Coupe Davis, une compétition de tennis. Le FC Barcelone, qui a reconnu avoir passé un contrat avec l'agence de communication, moyennant près d'un million d'euros, assure ne pas avoir été informé du contenu de ces posts.