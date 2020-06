Barça - Une prolongation dans les tuyaux pour Lionel Messi

L’idylle entre Lionel Messi et le FC Barcelone dure maintenant depuis l’an 2000 et l’arrivée de l’Argentin à la Masia. Une histoire d’amour qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt, puisque 20 ans plus tard, la Pulga serait en passe de signer un nouveau bail avec le club culé, selon Marca. Leo Messi, qui fêtera ses 33 ans ce 24 juin, est lié à ce jour jusqu’en 2021 avec son club et serait proche de signer pour 2 saisons de plus en Catalogne. La préparation d’un nouveau bail, jusqu’en 2023, serait donc dans les tuyaux au Barça.

Ainsi, Jorge Messi, représentant et père du joueur, et Josep Bartomeu, Président barcelonais, seraient en pleine négociation pour se mettre d’accord sur les termes de ce nouveau contrat. Marca affirme qu’il y a une “très bonne harmonie entre les deux parties”. Le journal madrilène évoque un bail de deux ans, sans revalorisation salariale, pour un Messi qui touche déjà 35M d’euros par saison sous la tunique bleu et rouge. Une chose est sûre, le FC Barcelone, comme illustré ces dernières saisons, semble toujours grandement dépendant du génie argentin. Le constat est donc clair, le Barça a besoin de Messi et Messi n’a sans doute pas fini de briller sous ce maillot, ni de faire rêver tout le peuple blaugrana.