Barça - Une rencontre à Doha avec Xavi pour la succession de Valverde

Au lendemain de la défaite concédée face à l'Atlético Madrid (3-2, résumé) en Supercoupe d'Espagne, la radio catalane RAC1 annonce que deux dirigeants du Barça, Éric Abidal et Oscar Grau, respectivement directeur sportif et directeur général, se sont rendus à Doha pour rencontrer Xavi Hernandez (39 ans). Le média catalan précise que la succession d'Ernesto Valverde, qui arrive en fin de contrat au 30 juin, a été évoquée au cours de cette réunion.

Joueur et capitaine de légende des Blaugrana (1998-2015, 767 matches disputés toutes compétitions confondues, 86 buts), et désormais entraîneur d'Al-Sadd (Qatar), Xavi Hernandez n'a jamais caché son désir de revenir au Barça pour poursuivre sa carrière. Reste désormais à savoir si ce retour se fera dans un futur proche, comprenez en cas d'éviction d'Ernesto Valverde, ou plus lointain.