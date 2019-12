Barça - Valverde souligne les efforts d'Antoine Griezmann

Recruté pour 120 millions d’euros à l’Atlético Madrid cet été, Antoine Griezmann a vécu des premiers mois compliqués sous le maillot blaugrana en raison d’une adaptation au style de jeu barcelonais pas évidente aux premiers abords. Le Français de 28 ans a, depuis, redressé la barre et affiche un bilan comptable satisfaisant (8 buts et 4 passes décisives en 23 matchs). À l’occasion de la trêve hivernale, son entraîneur Ernesto Valverde a fait le point sur les six premiers mois de Grizou en Catalogne pour le site du club ce mercredi.

"Antoine Griezmann n'est pas juste un buteur. Il travaille beaucoup et sait où se placer quand il revient au milieu ou pour défendre. Nous sommes très contents de lui" a félicité Ernesto Valverde. Ces propos vont dans le sens de ceux du Français qui avait déclaré être "très content" de lui-même à la fin de la rencontre de Liga face à Alavès ce samedi (1 but). En tête à mi-saison, les Barcelonais devront compter sur Antoine Griezmann lors de la seconde partie de saison s’ils veulent conserver leur titre de champions d’Espagne.