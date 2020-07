Barça - Xavi rêve toujours du poste d'entraîneur

En janvier dernier, Xavi (40 ans) a refusé de succéder à Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone. Cependant, l'ex-capitaine catalan n'a jamais fermé définitivement les portes du Barça. "Je ne le cache pas et je l'ai toujours dit que mon objectif principal c'est d'entraîner le Barça", a-t-il rappelé dans un entretien pour Marca. "C'est ma maison, ce serait un rêve. Quand le Barça doit venir, à court ou long terme, cela viendra". L'Espagnol a ajouté que pour le moment il était "concentré" sur Al Sadd (Qatar) le club qu'il entraîne, mais cela ne l'empêche pas de suivre attentivement son ancienne équipe.

En effet, l'ex-capitaine blaugrana n'a pas manqué de commenter le jeu proposé par Quique Setién. "Parfois, le Barça joue très bien, d'autres, bien et d'autres, pas si bien", a-t-il analysé. "Mais j'aime l'idée de Setién, maintenant et avec ses équipes précédentes: dominer et faire un match attrayant. Nous avons vu de très beaux et très bons matches du Barça avec Setién". Xavi a réclamé du "respect" pour l'entraîneur barcelonais, qui devrait être remercié à l'issue de la saison sauf revirement de situation.