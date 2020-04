Barça - Xavi valide l'idée d'un retour de Neymar

Dans une interview accordée à un youtubeur espagnol et traduite par AS, Xavi s'est projeté sur un potentiel retour de Neymar (28 ans) au FC Barcelone. "Pourquoi pas ?", a répondu l'ancien chef d'orchestre blaugrana, qui avait côtoyé le brésilien entre 2013 et 2015 du côté du Nou Camp. "Footballistiquement parlant, je n'ai aucun doute à son sujet. Pour avoir vécu avec lui dans le vestiaire, il me semble que c'est une grande personne. Il était professionnel ici à Barcelone et faisait des différences."

L'ex-international espagnol, reconverti entraîneur et récemment pressenti pour s'asseoir prochainement sur le banc du Barça, est cependant conscient de la complexité d'une telle opération. "Il y a un problème social et un problème bureaucratique sur lesquels je ne veux pas m'avancer", a-t-il poursuivi. Pour rappel, Neymar est toujours en conflit avec la direction barcelonaise, lié à une prime que le club culé devait lui verser avant son départ à Paris en 2017. Une bataille juridique qui n'empêche pas les Catalans de pousser pour son retour, et ce depuis plusieurs années déjà.