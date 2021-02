Barcelone - Ronald Koeman : "Le PSG est plus complet que nous"

Défait lourdement par le Paris Saint-Germain mardi dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions (1-4), le FC Barcelone est en position délicate avant le match retour. Evidemment, rien n'est fait, mais l'entraineur des Blaugrana Ronald Koeman a reconnu la supériorité du PSG en conférence de presse.

"Je crois que la première mi-temps a été assez équilibrée. Et après Paris a été supérieur en seconde période. C'est une équipe plus physique, plus complète et avec un effectif large. On a essayé de maîtriser le match mais en seconde période, on n'a pas pu freiner les attaquants de l'équipe. Le PSG est plus complet que nous. On est en transition, il faut l'accepter. Il nous manque des choses pour le haut niveau de la Ligue des champions. Il faut être réaliste. L'effectif est jeune à plusieurs postes", a confié le Néerlandais.