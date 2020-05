Barcelone - Alex Song révèle avoir signé au Barça pour l'argent

Dans un live instagram, Alex Song (32 ans) a avoué avec franchise la raison de sa signature au FC Barcelone, à l'été 2012. Le milieu camerounais, qui était alors un cadre d'Arsenal, à 24 ans, avait rejoint le club culé contre près de 20 millions d'euros... et avec un joli contrat à la clef. "Quand le FC Barcelone m'a offert un contrat et que j'ai vu combien je gagnerais, je n'y ai pas réfléchi à deux fois", a-t-il raconté.

Sans club depuis son licenciement à Sion (Suisse), où il avait refusé de baisser son salaire pendant la crise du covid-19, Song explique en fait qu'il a privilégié l'aspect financier au projet sportif lors de sa signature en Catalogne. "Je pensais que ma femme et mes enfants devraient avoir une vie confortable. J'ai rencontré le directeur sportif et il a dit que je ne jouerais pas beaucoup de matchs, mais je m'en fichais, je savais que j'allais devenir millionnaire." Pour le "redemption Song", on repassera...